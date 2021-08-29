أسعار العملات اليوم تنهي التداولات على تباين في البنوك

تباينت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 29- 8-2021، أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتشمل كلا من الدولار والريال السعودي واليورو الأوروبي، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الاهلي المصري إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، كما أظهر تقرير المال وصول صرف اليورو الأوروبي، 18.38 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وعرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

مقابل الجنيه المصري جاء سعر صرف الدولار داخل شركة مصر للصرافة 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

في أكبر البنوك التجارية في مصر بنك CIB بلغ مستوى الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أنهى سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه كموتسط سعر داخل البنك المركزي المصري عند 15.650 جنيه للشراء، و15.748 للبيع، ووصلت مستويات اليورو أمام الجنيه 18.454 جنيه للشراء، و18.576 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 للبيع ، في بداية مستويات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، مستويات 4.260 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

كما وصول بنك الإسكندرية، وصول سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، إلى 21.71 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

ومن ناحية اخرى وصول الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.41 جنيه للشراء، و18.5 جنيه للبيع.