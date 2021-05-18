أسعار العملات اليوم تميل إلى الاستقرار بنهاية التعاملات

مالت غالبية أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، إلى الاستقرار فيما عدا الجنيه الإسترليني الذي ارتفع بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، 18-5-2021، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقاً لمتوسط أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، مساء اليوم.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء.

ونسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وسعر اليورو مقابل الجنيه وسعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه وسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

أنهى سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري، تعاملات اليوم مستقراً عند 15.628 جنيه للشراء و15.727 جنيه للبيع، وفقاً للمتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري، اليوم.

فيما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه 15.73 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، الأدنى بالسوق المحلية، بفروع أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

كذلك، ظل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، عند متوسط سعري 19.097 جنيه للشراء و19.225 جنيه للبيع، كما أعلن بالبنك المركزي المصري.

وكذلك حافظ سعر العملة الأوروبية مقابل نظيرتها المحلية، على مستوى 19.01 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، بفروع بنك الإمارات دبي الوطني، بنهاية تعاملات اليوم.

وعند 18.99 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع، يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، بشبكة فروع بنك البركة، مساء اليوم.

وعن أدنى سعر للعملة الأوروبية بالبنوك المحلية، استحوذ بنك مصر إيران للتنمية على سعر 18.91 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع، بالتعاملات المسائية. عملات أجنبية

سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية

وفي المقابل، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم، ليسجل 22.202 جنيه للشراء و22.350 جنيه للبيع، بحسب متوسط الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

فيما بينت العملة الإنجليزية مقابل العملة المحلية، مستوى سعري 22.13 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع، بفروع المصرف العربي الدولي، بنهاية تداولات اليوم.

وكذلك أظهرت شاشات التداول المسائية بفروع بنك مصر إيران للتنمية، تداول سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند أدنى مستوى سعري 21.95 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع.

وبالنسبة للبنك التجاري الدولي، يتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 22.07 و22.35 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

في حين استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه، أدنى مستوى له في السوق المصرية، عند 4.03 جنيه للشراء، بفروع المصرف المتحد.

وأنهى سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية، تعاملات اليوم، عند أعلى مستوى سعري للشراء، 4.17 جنيه، لدى 6 بنوك وهي، بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الأهلي المتحد، وبنك HSBC ، وبنك قطر الوطني.

ويظل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، مستقر بفروع بنكي الأهلي المصري ومصر، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويتداول بنك قناة السويس سعر العملة السعودية مقابل الجنيه، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ببنك التنمية الصناعية عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كذلك، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، عند متوسط سعري 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، بختام التعاملات.

فيما بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، بالسوق المصرية 4.26 جنيه، ببنوك بلوم وعودة وقطر الوطني وHSBC.

وفي المقابل، يعرض المصرف المتحد أقل سعر شراء للدرهم مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه.

وأبقى سعر العملة الإماراتية بالمصرف العربي الدولي، على مستوى 4.25 جنيه للشراء و4.28 للبيع.

ويتداول بنك فيصل الإسلامي، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، سعر 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ببنكي الأهلي المصري ومصر، مساء اليوم، الثلاثاء.