أسعار العملات اليوم تميل إلى الاستقرار بنهاية التعاملات

مالت أسعار العملات اليوم الاثنين، 5-7-2021، إلى الاستقرار أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية اليوم، الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب أسعار العملات اليوم المعلَنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال عبر التقرير التالي أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم؛ الدولار الأمريكي، واليور الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات بنك مصر

استقرت أسعار العملات اليوم في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، أمام الجنيه المصري، عند المستويات الآتية:

ظل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وكذلك حقق سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.50 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الاسترليني مقابل الجنيه المصري، إلى مستويات 21.58 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع.

ولا يزال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، تداوله عند مستوى سعري 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي

وفيما يتعلق بأسعار العملات اليوم أمام الجنيه، بنهاية التعاملات، حققت المستويات الآتية بفروع أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري:

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما حقق سعر اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري، 18.50 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وأنهى سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، تعاملاته عند مستويات 21.57 و21.77 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وكذلك حافظ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، على 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. جنيهات-إسترليني

أسعار العملات في شركات الصرافة

وبحسب آخر التحديثات عن أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، بفروع الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، حققت الآتي:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وأنهى سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه، تعاملات اليوم قرب 18.50 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الإنجليزية مقابل الجنيه المصري، بشكل طفيف ليسجل 21.58 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

ولا يزال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، يتداول عند 4.156 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وظل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

أنهت أسعار العملات اليوم تعاملاتها أمام الجنيه، في البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف خاص من حيث الأصول في السوق المحلية، كالآتي:

ظل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

كذلك ارتفع سعر الإسترليني مقابل الجنيه، بشكل طفيف ليصل إلى 21.60 جنيه للشراء، و21.8 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.156 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وجاءت أسعار العملات اليوم، الاثنين، أمام الجنيه، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، كالآتي:

اقترب سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، من مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.54 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 21.635 جنيه للشراء، و21.776 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كذلك أبقى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، على مستويات 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات بنك الإسكندرية

اختتمت أسعار العملات اليوم تعاملاتها اليوم أمام الجنيه، بفروع بنك الإسكندرية، كالآتي:

أبقى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، على مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه، إلى 18.476 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

ولامس سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، مستويات 21.55 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع.

وعند 4.1 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه.

كذلك حافظ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، على مستويات 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

وأمام الجنيه المصري، جاءت أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات، بفروع البنك العربي الأفريقي، كالتالي؛

حافظ سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، على مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر العملة الأوروبية الموحدة مقابل العملة المحلية، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

وأمام نظيره المصري، سجل سعر صرف العملة الإنجليزية، 21.6 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى سعر الدرهم مقابل الجنيه، بلغ 4.20 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، يتداول سعر الدرهم مقابل الجنيه.