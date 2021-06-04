أسعار العملات اليوم تستقر مقابل الجنيه في البنوك

استقر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ببنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 4-6-2021، بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، لتواصل أسعار العملات العربية والأجنبية مسار الإبقاء على مستوياتها مقابل الجنيه المصري، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتراجع اليورو أمس، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف.

وتقدم بوابة “المال” عبر التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي” و”اليورو” و”الجنيه الإسترليني”، أو العربية “الريال السعودي” و”الدرهم الإماراتي”، كالتالي:

أسعار العملات بنك مصر

استقر شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ببنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بينما جاء اليورو عند مستوى 18.99 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للشراء والبيع، في نهاية التعاملات.

ويقدم بنك مصر السعر مقابل الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري عند 22.09 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع في نهاية التعاملات. العملات

أسعار العملات في البنك الأهلي

داخل البنك الأهلي المصري جاء سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وعن الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه 22.09 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع، ووصل شراء وبيع اليورو في البنوك عند مستويات 18.99 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصلت مستويات شراء وبيع، بحسب المعلَن من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.62 و15.72 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

ووصل سعر صرف اليورو عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري عند 22.10 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.

علي الجانب الاخر وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.15 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع في نهاية التعاملات.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وجاءت مستويات اليورو مقابل الجنيه عند 19.02 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الريال السعودي إلى مستوى 4.16 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستويات 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، ووصلت مستويات شراء وبيع الدولار الأمريكي عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفقا للتحديثات الأخيرة للعملات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وبحسب آخر تحديث للعملة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، بنهاية تعاملات أمس، جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم عند مستوى 19.01 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع .

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

داخل بنك الإسكندرية جاء سعرالريال السعودي مقابل الجنيه لمستويات 4.11 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.08 جنيه للشراء، 22.31 جنيه للبيع.

ووصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، واليورو وصل السعر إلى 19.01 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك

أظهر تقرير المال أن سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري جاء بين مستويات 15.62 و15.66 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه، و 15.77 جنيه للبيع.

فيما أظهرت آخر التحديثات بتعاملات امس وصول أسعار الشراء بين مستويات 18.99 حتي 19.11 جنيه، واسعار البيع بين 19.23 جنيه وحتي 19.25.

وعلى شاشات التداول اللحظية بالبنوك الخاصة والوطنية بنهاية تعاملات أمس جاءت مستويات شراء الريال السعودي بين 4.03 و4.17 جنيه، والبيع 4.20 وحتي 4.23 جنيه في نهاية التعاملات.