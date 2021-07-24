أسعار العملات اليوم تستقر في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم، السبت 24-7-2021، حالة من الاستقرار أمام الجنيه بنهاية التعاملات، داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، نتيجة لعطلة القطاع المصرفي طوال الأسبوع، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

في ختام التعاملات وصلت مستويات الدولار أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، كما جاء اليورو أمام الجنيه، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية في ختام اليوم، وصل شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

في ختام اليوم السبت جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات الأوروبية جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

جاء صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وعرض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

ويقدم التجاري الدولي أسعار العملات الأوروبية ومنها الجنيه الإسترليني عند 21.68 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وعلى نفس مستويات الأحد الماضي جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع،

وعرض موقع البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، عند 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع. اسعار العملات اليوم

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

وعلى نفس الأحد جاءت مستويات الدولار الأمريكي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.55 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

نهاية اليوم السبت جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية، وجاء اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.