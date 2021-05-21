أسعار العملات اليوم تستقر على مستويات أمس

استقرت أسعار العملات اليوم على مستويات أمس مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، في تعاملات اليوم الجمعة 21 مايو 2021.

وتشمل أسعار العملات اليوم في مصر الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على نفس المتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري أمس، وفقاً لتقرير “المال” على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واصلت العملة الأمريكية استقرارها مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية المصري ة لتأتي عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، ويعرض البنك الأهلي المصري أدنى مستوى في مصر، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

واستقرت العملة الخضراء لدى بنك قناة السويس ، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك بلوم ، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو اليوم الجمعة على نفس مستويات أمس 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، وداخل شبطة فروع أكبر مصرف حكومي بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه المصري، عند 19.00 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 19.00جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني ، مستوى 19.03 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

على الجانب الاخر خافظ الجنيه الاسترليني على مستواه مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة عند 22.07 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع.. بحسب بيانات البنك المركزي ، وجاء المستوى الأقل له عند 22.00 جنيه للشراء، لدى بنك الإسكندرية ، وبنك مصر إيران للتنمية . العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وأظهر تقرير المال على اسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري ، استقرار سعر الريال السعودي اليوم عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.. بحسب بيانات البنك المركزي، وجاء أدنى سعر للريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء ، و 4.19 جنيه للبيع لدى المصرف المتحد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تزامنا مع العطلة الاسبوعية استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.

كما أظهر تقرير المال أن المصرف المتحد يعرض أقل سعر شراء عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع ، كما جاء السعر لدى بنك المشرق، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.