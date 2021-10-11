أسعار العملات اليوم تستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

واجهت أسعار العملات مسيرة الاستقرار بنهاية تداولات اليوم الاثنين 11-10-2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

كما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما جاء سعر صرف اليورو 18.07 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

من ناحية أخرى بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجلت مستويات سعر صرف الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

كما تداولت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، كما وصل سعر اليورو إلى 18.121 جنيه للشراء، و18.236 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فقد جاء عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.24 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

كما أظهرت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.15 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع.