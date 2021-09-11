أسعار العملات اليوم تستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

أنهت مستويات أسعار العملات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، على استقرار مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وشملت الأسعار الدولار والريال السعودي واليورو، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لقرائها بشكل يومي، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري جاء عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصراف

وفيما يخص مستويات سعر صرف الدولار بلغت 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، كما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، وتداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

فيما أظهرت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.36 جنيه للشراء، و18.56 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وفيما سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاء عند 15.650 جنيه للشراء، و15.748 للبيع، واليورو 18.569 جنيه للشراء، و18.686 للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.262 جنيه للشراء، و4.290 للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

من ناحية أخرى، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.71 جنيه للشراء، و21.94 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

وأعلنت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي الدولي تداول سعر الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.57 جنيه للشراء، و18.76 للبيع.