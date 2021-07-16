أسعار العملات اليوم تستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 16-7-2021، مقابل الجنيه المصري، داخل القطاع المصرفي من البنوك المصرية؛ الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، ليستقر كل من الدولار، والدرهم، والريال، والإسترليني، فيما تراجع اليورو الأوروبي، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري في السوق المحلية عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع،كما تداولت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم عند مستويات 21.65 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، فيما جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، عند 21.67 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

فيما بلغت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بينما سجلت 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

حققت مستويات سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي سجل مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فيما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفيما يخص الجنيه الإسترليني جاء عند مستويات 21.68 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

استقرت أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، عند مستوى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وفي نهاية التعاملات سجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما حقق سعر اليورو أمام الجنيه، 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، مستويات 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، عرض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

استقرت مستويات سعر صرف الدولار عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، عند 21.55 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري، فين حين جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية، وجاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.