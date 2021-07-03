أسعار العملات اليوم تستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

أنهت مستويات أسعار العملات اليوم السبت 3-7-2021، على استقرار داخل شبكة فروع البنوك المحلية، الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال عبر التقرير التالي أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات في بنك مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، عند 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، ويعرض الاسترليني أمام الجنيه عند 21.46 و21.64 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

كما جاء سعر الريال مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، وكذلك بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

اختتم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك الأهلى المصري على استقرار لليوم الثالث على التوالي، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو أمام العملة المحلية، 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

بلغت مستويات سعر الجنيه الاستيرليني مستوى سعريا 21.46 و21.64 جنيه للشراء والبيع، وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مستويات 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي ، ويتداول سعر الدرهم أمام الجنيه، عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. العملات

أسعار العملات في شركات الصرافة

استقر سعر العملة الخضراء مقابل نظيرتها المحلية، عند مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما يتداول سعر العملة الأوروبية الموحدة أمام العملة المحلية، عند 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

حققت مستويات سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة عند 21.46 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع، فيما شهد سعرالريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وكذلك بالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بلغ 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في CIB البنك التجاري الدولي

أنهت مستويات سعر الدولار على استقرار مقابل الجنيه المصري، 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما حقق سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.55 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، ويتداول الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 21.60 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع، وبالنسبة للريال مقابل الجنيه، يتداول عند مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

تداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.59 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع، ويقدم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ويتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع. العملات

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.51 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.54 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، ويتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.1 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كذلك، وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

فيما استقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري، المستويات الآتية بفروع البنك العربي الأفريقي؛ كما يعرض سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.52 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

سجلت مستويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، ليسجل 21.59 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع، ويعرض سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وعلى مستوى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، سجل 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.