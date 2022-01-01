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أسعار العملات اليوم تستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

البنوك الحكومية تقدم الدولار عند 15.64 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:37 م, السبت, 1 يناير 22 4:37 م, السبت, 1 يناير 22

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تُواصل أسعار العملات اليوم السبت 1 يناير 2022 استقراراها بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، فى عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقًا للتقرير اليومي لـ”المال” الذي تقدمه عبر الموقع الإلكتروني خدمة لقرائها، وجاءت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سحلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.63 جنيه للشراء، و17.78 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

تداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل مصر في شركة مصر للصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

حققت مستويات سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

تمنح شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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