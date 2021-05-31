أسعار العملات اليوم تستقر بنهاية التداولات مقابل الجنيه المصري

أنهت مستويات أسعار العملات أمس الأحد 30-5-2021، مقابل الجنيه المصري عند مستويات مستقرة نسبيًّا، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفق متوسط أسعار العملات بمصر، المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. وتقدم منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، الرسمية، سواء الأجنبية أو العربية، بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، والتي جاءت على النحو التالي؛

أسعار العملات بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. فيما ارتفعت العملة الأوروبية قروشًا طفيفة إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

كما صعد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات مقابل نظيره المصري، عند 22.13 و22.31 جنيه للشراء والبيع.

وعلى مستوى العملات العربية وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي، المتداول أمام الجنيه عند مستويات مستقرة، 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات البنك الأهلي

أنهى البنك الأهلي المصري التداول على الدولار الأمريكي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، واختتم سعر اليورو أمام الجنيه عند مستويات 18.94 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، على مستوى العملة الإنجليزية جاءت عند 22.07 و22.32 جنيه للشراء والبيع.

استقرت أسعار صرف العملات العربية داخل البنك الأهلي المصري، ليأتي مستوى سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ مستوى الدرهم الإمارتي عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بالتعاملات المسائية. الدولار الأمريكي

أسعار العملات في شركات الصرافة

وصلت مستويات سعر الدولار مقابل بشركة مصر للصرافة، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما جاء اليورو الأوروبي أمام الجنيه، عند 19 جنيها للشراء و19.19 جنيه للبيع، ووصل متوسط سعر العملة الإنجليزية عند 22.01 و22.24 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وعلى صعيد العملات العربية في نهاية التداولات وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أمام الجنيه.

وعلى مستوى الدرهم الإماراتي، سجل سعر صرف العملة الإماراتية مقابل الجنيه، 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، وجاء عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بالبنك التجاري الدولي، وعلى مستوى اليورو جاء 19.05 جنيه للشراء، و19.2 جنيه للبيع، فيما وصلت مستويات الشراء والبيع للجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، إلى 22.14 و22.34 جنيه للشراء والبيع.

وفيما يخص العملات العربية داخل فروع البنك التجاري الدولي، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي عند 4.26 و4.28 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري في ختام التعاملات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بينما جاء سعر اليورو أمام الجنيه عند متوسط 19.04 و19.17 جنيه للشراء والبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.18 جنيه مصري للشراء، و22.33 جنيه مصري للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

على الجانب الآخر وصلت مستويات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري داخل السوق عند متوسط سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أمام الجنيه. ريالات سعودي

أسعار العملات بنك الإسكندرية

في نهاية التعاملات أظهرت أحدث مؤشرات التداول وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بفروع بنك الإسكندرية، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبلغت أسعار شراء وبيع اليورو 19.01 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما أظهرت مؤشرات التداول اللحظية وصول سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، إلى 22.05 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، بينما وصل السعر ببنك الإسكندرية سعر العملة الإماراتية أمام العملة المحلية، إلى 4.23 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات بالبنك العربي الأفريقي

وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، أمام الجنيه، بفروع البنك العربي الأفريقي الدولي.

فيما سجل سعر اليورو أمام الجنيه 19.03 و19.18 جنيه للشراء والبيع، ووصل الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري إلى 22.06 و22.22 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

على الجانب الآخر وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي، إلى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويتداول سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.