أسعار العملات اليوم تستقر بصورة جماعية في البنوك

أظهرت التعاملات المسائية حفاظ أسعار العملات بصورة جماعية على مستواها داخل البنوك اليوم السبت 18 يونيو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت التعاملات المسائية حفاظ سعر شراء وبيع العملات الأجنبية اليوم، ليسجل سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه المصري 19.79 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.43 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

كما أظهرت التعاملات المسائية استقرار سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، عند 19.38 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهاتللبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار على مستواه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري على مستواه، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التداولات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وأظهرت التعاملات المسائية سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.45 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري عند 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع.