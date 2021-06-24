أسعار العملات اليوم تحقق صعودًا جماعيًا أمام الجنيه

اتجهت أسعار العملات اليوم الخميس 24-6-2021، للصعود مقابل الجنيه المصري، فعلى مستوى العملة الأمريكية الخضراء ارتفعت قرشا، وصعد “اليورو الاوروبي 3 قروش، كما حقق الجنيه الإسترليني مكاسب طفيفة أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن أسعار العملات اليوم في مصر، لتقدم منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، وفي شركات الصرافة كذلك، أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات، كالآتي:

أسعار العملات بنك مصر

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، بينما بلغت مستويات اليورو مقابل الجنيه، إلى 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

من ناحية اخرى بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري عند 21.70 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع، بينما وصل الريال السعودي مقابل الجنيه 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وعلى مستوى الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه والبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي

يقدم بنك مصر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

على الجانب الاخر وصلت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، إلى مستويات 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شركة مصر للصرافة لمستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع

على مستوى العملات الأوروبية داخل سوق الصرافة جاء اليورو عند إلى 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، وصل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلى 21.69 جنيه للشراء، و21.95 جنيه للبيع.

فيما يخص اسعار العملات العربية داخل شركة مصرف للصرافة، جاء سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما وصل صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه إلى مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

كما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، من ناحية اخرى وصل سعر العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية، إلى 18.61 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بينما وصلت أسعار صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، إلى 21.69 جنيه للشراء، و21.96 جنيه للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. جنيهات-استرليني

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

في ختام تعاملات اليوم وصلت سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع،

وبحسب متوسط سعر اليورو الاوروبي مقابل الجنيه في ختام التعاملات إلى مستويات 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، ومتوسط الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري جاء عند 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع،

انهي الريال السعودي متوسط السعر أمام الجنيه المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما وصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، لمستويات 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات بنك الإسكندرية

فيما يخص سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الاسكندرية وصل إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ويقدم بنك الاسكندرية سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.59 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

من ناحية اخرى وصلت مستويات صرف الإسترليني مقابل الجنيه، ليسجل 21.76 جنيه للشراء، و21.99 جنيه للبيع.

وصلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستويات 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما جاء الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار شراء وبيع الدولار اليورو مقابل الجنيه، ليسجل 18.62 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وعلى مستوى الجنيه الإسترليني أمام االجنيه بالبنك لمستويات شراء وبيع 21.79 جنيه للشراء، و21.99، على التوالي، فيما بلغ الريال السعودي مستوى 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع