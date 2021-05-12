أسعار العملات اليوم تحافظ على مستوياتها في البنوك

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل العملة المحلية، خلال تداولات اليوم الأربعاء 12-5-2021، داخل جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، نتيجة لتعطيل العمل بالبنك المركزي وجميع البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتقدم المنصة الإلكترونية لجريدة “المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية، والتي جاءت على النحو التالي؛

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، متوسط سعري، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

على الجانب الآخر اقترب الدولار الأمريكي من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى في تعاملات اليوم الأربعاء مع تشبث المتعاملين بالرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سياسة التيسير النقدي، وذلك قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة حادة للتضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوي، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، عند متوسط سعري 19.01 و19.14 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري، كما احتفظ مصرف أبو ظبي الإسلامي بأدنى سعر لليورو الأوروبي مقابل الجنيه، ليتداول عند 18.80 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع. جنيه إسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

قرب مستويات 22.10 و22.25 جنيه للشراء والبيع جاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، فيما وصل سعر العملة الإنجليزية مقابل نظيرتها المحلية، خلال تعاملاتها بفروع البنك الأهلي اليوناني، عند 22.07 و22.25 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وبينت المؤشرات الأخيرة لسعر الجنيه الإسترليني داخل البنك الأهلى المصري مستوى سعري للعملة الإنجليزية مقابل العملة المحلية، عند 22.02 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وحافظ الريال على مستويات مستقرة داخل البنوك المصرية، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

وعند مستوى 4.03 جنيه، يعرض المصرف المتحد أدنى سعر للعملة السعودية مقابل العملة المحلية، على مستويات الشراء داخل السوق المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبحسب تقرير المال على أسعار العملات الأجنبية والعربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري، 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب متوسط أسعار العملات المعلنة بالبنك المركزي المصري.

ويقدم بنك المصرف المتحد أدنى سعر شراء للدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري، ليتداول عند 4.16 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، بختام التعاملات.