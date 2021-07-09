أسعار العملات اليوم تحافظ على مستوياتها في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-7-2021، مقابل الجنيه المصري، لتصبح على نفس مستويات الخميس داخل البنوك المصرية الحكومية منها، والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية الجمعة والسبت، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات بنك مصر

عن أسعار العملات الأمريكية والأوروبية جاء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار العملات العربية داخل بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، قرب 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ويقدم الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك الأهلي المصري

جاء الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري في السوق المحلية عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بينما يتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وعلى مستوى اسعار العملات العربية في البنك الأهلي، وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، تداولات اليوم عند مستويات 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع. أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات في شركات الصرافة

عند مستويات 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، جاء سعر الدولار داخل شركة مصري للصرافة، وتعرض اليورو مقابل الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

حاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، تعاملاته عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات CIB البنك التجاري الدولي

كما أظهر تقرير المال وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.41 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وعن الجنيه الإسترليني جاء عند مستويات 21.47 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع

، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع جاء الريال داخل البنك التجاري الدولي ، وجاء الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بمستوى سعري 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع. أسعار-العملات-اليوم

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أنهى البنك المركزي تداولات أمس سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وجاء اليورو أمام الجنيه، ليسجل 18.53 جنيه للشراء و18.656 جنيه للبيع.

وجاء الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، إلى مستويات 21.53 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، يتداول عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ليظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات بنك الإسكندرية

بحسب اخر تحديث للدولار الأمريكي مقابل الجنيه، جاء عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، ووصل الإسترليني مقابل العملة المحلية، تعاملاته عند 21.47 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع.

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بنك الأسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم مقابل الجنيه، عند 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات البنك العربي الأفريقي

عند مستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وصل اليورو أمام الجنيه، سجل 18.43 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبتك العربي الأفريقي الدول ، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وجاء الدرهم مقابل الجنيه، على 4.20 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.