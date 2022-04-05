أظهرت التعاملات الصباحية داخل سوق الصرف استقرار أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت التعاملات المسائية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.11 جنيه للشراء، و20.31 للبيع، فيما وصل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وبيَّن التقرير المسائي وصول شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع، طبقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول ببنك قناة السويس، كما سجل سعر صرف اليورو 20.08 جنيه للشراء، و20.28 للبيع.

أسعار العملات

ووصلت مستويات سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.83 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، وتداول سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 23.82 جنيه للشراء، و24.04 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

كما وصل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.68 جنيه للشراء و24.11 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت التداولات المسائية وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 20.11 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع.

وأظهرت التعاملات المسائية وصول سعر صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.