أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الإثنين 18 يوليو 2022 حالة من التباين بنهاية التعاملات داخل عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار واليورو، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها.

أسعار العملات في بنك مصر

نشرت المؤشرات وصول سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.91 للبيع، كما تداول سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وجاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.85 جنيه للشراء، و18.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.95 جنيه للشراء، و23.03 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أوضحت المؤشرات وصول سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات

بلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت المؤشرات وصول سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه، إلى 18.83 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع، وسجلت مستويات سعر صرف اليورو 19.65 جنيه للشراء، و19.88 للبيع، وسجل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.73 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر الدولار داخل فروع بنك قناة السويس أمام الجنيه 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.60 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع،

أسعار العملات في شركات مصر للصرافة

وتداولت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.85 جنيه للشراء، و18.91 للبيع داخل شبكة فروع شركات الصرافة ، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.95 جنيه للشراء، و23.03 للبيع.