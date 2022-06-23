أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

حافظت أسعار العملات اليوم السبت 25 يونيو 2022 على استقرارها داخل البنوك بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أوضحت أحدث المؤشرات وصول سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه المصري إلى 19.62 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع، كما تداول سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.77 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، إلى 19.62 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وبلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 18.64 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، فيما وصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.69 جنيه للشراء، و19.79 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.73 جنيه للشراء، و32.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما سجلت مستويات سعر الدولار داخل شبكة بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.60 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري عند 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.