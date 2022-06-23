أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 23 يونيو 2022 بين الاستقرار والارتفاع داخل البنوك بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر اليورو في بنك مصر مقابل الجنيه المصري إلى 19.62 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع، كما تداول سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

فيما بلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.77 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

فيما أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، إلى 19.62 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات

كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت المؤشرات وصول سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 18.64 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، فيما ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.69 جنيه للشراء، و19.79 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 22.73 جنيه للشراء، و23.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر الدولار داخل شبكة بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.60 جنيه للشراء، و19.80 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.