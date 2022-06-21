أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

اتخذت مستويات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 مسيرة التباين بين الاستقرار والارتفاع داخل البنوك بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه 19.66 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع، فيما سجلت أسعار شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع،

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.83 جنيه للشراء، و23.02 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، 19.66 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

أسعار العملات

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهر أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، إلى 18.64 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع،

ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.69 جنيه للشراء، و19.79 للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع،

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.64 جنيه للشراء، و19.88 جنيه للبيع،

واستقر سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري عند 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع.