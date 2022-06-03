أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات أسعار العملات اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أوضح آخِر التحديثات داخل بنك مصر وصول سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

وبحسب آخِر التحديثات على العملات العربية وصل سعر الريال السعودي إلى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجلت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.78 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، وحققت مستويات سعر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.93 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.17 جنيه للشراء، و23.44 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.