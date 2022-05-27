أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات أسعار العملات اليوم الجمعة 27 مايو 2022 بشكل جماعي داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

آظهر آخِر التحديثات داخل بنك مصر وصول سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 19.78 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

وبحسب آخِر التعاملات على العملات العربية وصل سعر الريال السعودي إلى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.76 جنيه للشراء، و 19.98 جنيها للبيع، وحققت مستويات سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.92 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 23.16 جنيه للشراء، و23.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

بحسب آخِر التحديثات على سعر صرف اليورو وصول داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، إلى 19.74 للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.