أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

بينت التداولات المسائية تراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17مايو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية التعاملات المسائية وصول سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 19.01 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستوى 18.23 جنيه، و18.26 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.01 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع.

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري مستوى 4.83 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.01 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، ووصلت مستويات سعر الدولار أمام نظيره المصري على مستواه أمام الجنيه عند 18.26 جنيه، و18.31 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت أحدث المؤشرات مستويات سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري عند 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو19.33 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 24.02 جنيه للشراء، و24.23 جنيه للبيع.