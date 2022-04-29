أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

بينت شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، بصورة متباينة داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على نفس مستويات الخميس، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار داخل بنك مصر ووصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

وسجلت مستويات سعر الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وكما أظهرت التعاملات المسائية وصول مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

وسجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وبينت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع، وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري على مستواه أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.