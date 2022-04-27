تراجعت مستويات أسعار العملات اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 مقارنة بنهاية تداولات الأمس مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.53 جنيه للشراء، و19.72 للبيع، فيما تداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.92 جنيه للشراء، و4.93 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.47 جنيه للشراء، و18.53 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.43 جنيه للشراء، و18.53 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.51 جنيه للشراء، و19.74 للبيع، فيما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.89 جنيه للشراء، و4.94 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

سجل سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 18.45 جنيه للشراء، و18.51 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.13 جنيه للشراء، و23.32 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 19.51 جنيه للشراء، و19.72 للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.45 جنيه، و18.51 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.