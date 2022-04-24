استقرت مستويات أسعار العملات اليوم الأحد 24 أبريل 2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 20.05 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع، فيما تداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.93 جنيه للشراء، و4.95 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

تداولت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 20.03 جنيه للشراء، و20.34 للبيع، فيما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري عند 4.91 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت التعاملات المسائية سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.58 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 24.12 جنيه للشراء، و24.23 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

عرضت شاشات التداول وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري إلى 20.05 جنيه للشراء، و20.20 للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.52 جنيه، و18.58 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.