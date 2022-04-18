شهدت مستويات أسعار العملات اليوم الاثنين 18 أبريل 2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه، حالة من التباين بين الاستقرار والارتفاع والتراجع داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع، فيما تداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.90 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.39 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري جاء عند 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.81 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

كما أظهرت التعاملات المسائية سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.39 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع،

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.92 جنيه للشراء، و24.10 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

فيما أوضحت شاشات التداول وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.37 جنيه، و18.45 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.