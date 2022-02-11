أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتقدم “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.

أسعار العملات في بنك مصر

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

أظهرت أحدث المؤشرات وصول أسعار الدولار اليوم ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

بلغت أسعار الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

نشرت أحدث التقارير عن أسعار العملات الأجنبية والعربية وصول أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

سجلت أسعار شراء وبيع اليورو بفروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجلت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في البنك الأهلي المصري.