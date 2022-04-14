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أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

البنوك الحكومية تقدم سعر الدولار عند 18.35 جنيه للشراء
فاطمة إمام 3:23 م, الخميس, 14 أبريل 22 3:23 م, الخميس, 14 أبريل 22

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تأرجحت أسعار العملات اليوم الخميس 14 أبريل 2022 بين الارتفاع والاستقرار والتراجع مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

نشرت أحدث مؤشرات مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيها للبيع، فيما تداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

كما أوضحت التعاملات المسائية سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 24.05 جنيه للشراء و24.23 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيها للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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