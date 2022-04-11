أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

ارتفعت مستويات أسعار العملات اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 مقارنة بتعاملات الأمس مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.98 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع، فيما تداول سعر صرف الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.37 جنيه، و18.45 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.37 جنيه للشراء، و18.47 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.98 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وبلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري مستوى 4.88 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 23.86 جنيه للشراء، و24.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

كما أظهرت التعاملات المسائية سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.86 جنيه للشراء و24.09 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.98 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.37 جنيه، و18.47 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف سعر الريال السعودي إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.