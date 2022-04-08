أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، بشكل جماعي على نفس تداولات الأمس مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويشمل التقرير أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.87 جنيه للشراء، و20.08 للبيع، كما سجل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.27 جنيه، و18.37 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما نشر تقرير المال اليومي استقرار سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.29 جنيه للشراء، و18.39 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 20.87 جنيه للشراء، و20.11 للبيع.

أسعار العملات

وسجل سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري عند مستوى 4.86 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 23.82 جنيه للشراء، و24.04 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

فيما أظهرت التعاملات المسائية سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.87 جنيه للشراء و24.08 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

كما نشرت شاشات التداول اللحظية داخل اكبر البنوك الحكومية وصول سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.87 جنيه للشراء، و20.08 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.27 جنيه، و18.37 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وأظهرت التداولات الصباحية وصول سعر صرف سعر الريال السعودي إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.