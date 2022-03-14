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أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوطس اليورو يسجل 17.152 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:36 م, الأثنين, 14 مارس 22 4:36 م, الأثنين, 14 مارس 22

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في نهاية التعاملات تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 14 مارس 2022 بين الاستقرار والتراجع مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 17.05 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 21.16 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.27 جنيه للشراء، و15.53 جنيه للبيع، واليورو 17.07 جنيه للشراء، و17.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.19 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

نشرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سجلت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 20.88 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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