أسعار العملات اليوم السبت 9-4-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار سعر صرف العملات بصورة جماعية اليوم السبت 9 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق،نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت التداولات الصباحية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع، فيما وصل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

واستقر سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع، طبقًا لأحدث، وبلغ سعر صرف اليورو 20.08 جنيه للشراء، و20.28 للبيع.

أسعار العملات

كما استقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.83 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، وتداول سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 23.82 جنيه للشراء، و24.04 للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

وبينت التداول الصباحية وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.68 جنيه للشراء و24.11 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع، فيما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي.ووصل سعر صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.