أسعار العملات اليوم السبت 9-12-2023 مقابل الجنيه المصري

لليوم الثاني على التوالي تستقر أسعار العملات اليوم السبت 9-12-2023 بصورة جماعية، على نفس المستويات المعلنة بأول أمس الخميس داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب عطلة القطاع المصرفي في أيام الجمعة والسبت، ولتعرض المال متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية الأكثر تداولا في السوق المحلية وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة، ويضم التقرير كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والجنيه الاسترليني والدرهم الإماراتي ولدينار الكويتي، والتي جاءت عند المستويات التالية:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.19 جنيه للشراء، و 33.30 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.75 جنيه للشراء، و 38.87 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.98 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري .

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب رصد المال على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 8.17جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك سايب: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، ، بحسب رصد المال على أسعار في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك سايب: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب رصد المال على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.07 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

بنك مصر: 33.07 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.17جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

بنك سايب: 33.18 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 99.05 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

بنك مصر: 99.72 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 95.63جنيه للشراء، و 100.51للبيع.

بنك سايب: 99.95 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع، بحسب رصد المال على أسعار العملات في مصر

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.57 جنيه للشراء، و 38.84 للبيع.

بنك مصر: 38.57 جنيه للشراء، و 38.84 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.68 جنيه للشراء، و 38.98 للبيع.

بنك سايب: 38.70 جنيه للشراء، و 38.88 للبيع، بحسب رصد المال على أسعار اليوم في البنوك