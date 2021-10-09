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أسعار العملات اليوم السبت 9-10-2021 في مصر

الدولار مستقر داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 9:50 ص, السبت, 9 أكتوبر 21 9:50 ص, السبت, 9 أكتوبر 21

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حافظت مستويات أسعار العملات على استقرارها في بداية تداولات اليوم السبت 9 -10-2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينارالكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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أسعار العملات في شركات الصرافة

كما جاءت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاء عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، كما وصل سعر اليورو 18.214 جنيه للشراء، و18.329 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع.

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أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري جاء عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.24 جنيه للشراء، و21.44 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

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أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

أوضحت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.15 جنيه للشراء، و18.33 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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