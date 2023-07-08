أسعار العملات اليوم السبت 8-7-2023 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 8-7-2023، بصورة جماعية حالة من استقرار الجنيه المصري داخل المصارف العاملة في السوق المحلية، نتيجة عطلة القطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي،واليورو الأوروبي، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والجنيه الإسترليني»، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط الأسعار، وسعر الصرف وفق عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.38 جنيه للشراء،و 39.51 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بحسب التحديث الأخير على موقع البنك المركزي لمتوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت اخر التحديثات بالمواقع الإلكترونية للبنوك على أسعار العملات وصول الدولار إلى:

بنك القاهرة يعرض السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر يتيح سعر العملة الأمريكية عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك CIB يعرض سعر الدولار عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي يقدر مستوى سعر الدولار عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو الأوروبي داخل بنك القاهرة: 33.42 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة ببنك مصر: 33.31 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

سعر العملة الأوروبية داخل البنك التجاري الدولي: 33.42 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

اليورو الأوروبي يسجل داخل البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.39 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

بحسب المواقع الإلكترونية في اخر تحديث لعا على أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

جاء سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك القاهرة عند 39.14 جنيه للشراء، و 39.55 للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي إلى : 39.14 جنيه للشراء، و 39.55 للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي الكويتي – مصر: 39.08 جنيه للشراء، و 39.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي داخل بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

عملة المملكة تسجل داخل بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودي تصل داخل البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي تسجل داخل البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار

، جاء سعر الدينار الكويتي على النحو التالي:

بنك القاهرة يعرض سعر العملة الكويتي عند : 100.40 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

بنك مصر يقدم سعر الدينار الكويتي عند: 100.14 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

البنك التجاري الدولي يتيح العملة الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر يقدر سعر الدينار الكويتي عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بلغ سعر العملة الإماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

وصل سعر عملة الإمارات العربية المتحدة داخل بنك الإسكندرية لـ 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،

ذلك بحسب أسعار العملات اليوم، داخل البنوك العاملة في مصر