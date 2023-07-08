أسعار العملات اليوم السبت 8-7-2023 أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.38 جنيه للشراء،و 39.51 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بحسب التحديث الأخير على موقع البنك المركزي لمتوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
أظهرت اخر التحديثات بالمواقع الإلكترونية للبنوك على أسعار العملات وصول الدولار إلى:
بنك القاهرة يعرض السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر يتيح سعر العملة الأمريكية عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك CIB يعرض سعر الدولار عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي يقدر مستوى سعر الدولار عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
سعر اليورو الأوروبي داخل بنك القاهرة: 33.42 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة ببنك مصر: 33.31 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.
سعر العملة الأوروبية داخل البنك التجاري الدولي: 33.42 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
اليورو الأوروبي يسجل داخل البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.39 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
بحسب المواقع الإلكترونية في اخر تحديث لعا على أسعار العملات اليوم
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
جاء سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك القاهرة عند 39.14 جنيه للشراء، و 39.55 للبيع.
بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.
وصل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي إلى : 39.14 جنيه للشراء، و 39.55 للبيع.
سجل الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي الكويتي – مصر: 39.08 جنيه للشراء، و 39.53 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي داخل بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
عملة المملكة تسجل داخل بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودي تصل داخل البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي تسجل داخل البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار
بنك القاهرة يعرض سعر العملة الكويتي عند : 100.40 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
بنك مصر يقدم سعر الدينار الكويتي عند: 100.14 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.
البنك التجاري الدولي يتيح العملة الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر يقدر سعر الدينار الكويتي عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
سجل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بلغ سعر العملة الإماراتي ببنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
وصل سعر عملة الإمارات العربية المتحدة داخل بنك الإسكندرية لـ 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي – مصر يعرض سعر الدرهم الإماراتي عند : 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،
ذلك بحسب أسعار العملات اليوم، داخل البنوك العاملة في مصر