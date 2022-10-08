أسعار العملات اليوم السبت 8-10-2022 مقابل الجنيه المصري

حافظت أسعار العملات اليوم السبت 8-10-2022 على استقرارها أمام الجنيه المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بحسب موقع البنك المركزي المصري في أخر تحديث صدر قبيل الإجازة، وعدد من البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري، وهي بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.08 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.31 جنيه للشراء، و63.57 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 21.75 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 22.13 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.04 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 22.15 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 22.20 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.28 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.37 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك بلوم مصر: 19.40 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.36 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 5.17 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 61.16 جنيه للشراء، و63.61 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 63.30 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 61.04 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 59.60 جنيه للشراء، و63.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.03 جنيه للشراء، و63.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و5.35 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و5.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.32 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.