أسعار العملات اليوم السبت 7-3-2020 فى مصر

بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات وفقًا لحسابات البنك المركزى

سعر اليورو 17.37 جنيه للشراء، 16.52 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 19.95 جنيه للشراء، 20.12 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.10 جنيه للشراء، 51 جنيه للبيع لدى البنك المركزى.

سجل متوسط سعر الدولار 15.58 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس ، وتعد هذه الزيادة هى الأولى من نوعها بعد تراجع دام لأكثر من 23 يوماً .

وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الحكومية

سجل سعر الدولار بالبنك المصرى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.81 جنيه للشراء، 16.96 جنيه للبيع ، أما سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى فقد وصل إلى 20.03 جنيه جنيه للشراء ، 20.20 جنيه جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.12 جنيه للشراء و4.16 جنيه للبيع.

وعلى صعيد ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل 15.51 جنيه و15.61 جنيه للشراء والبيع، وسعر اليورو لدى المصرف الحكومى 16.82 جنيه و16.98 جنيه للشراء والبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20 جنيها و20.29 جنيها للشراء والبيع.

بينما قدر سعر الريال السعودى ببنك مصر 4.12 جنيه، 4.16 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار لدى البنك التجارى الدولى سجل 15.59 جنيه للشراء 15.69 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.38 جنيه للشراء، 17.55 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.97 جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.14 للشراء 4.18 للبيع، والدرهم الإماراتى 4.20 جنيه للشراء 4.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى.

وبلغ سعر اليورو 17.39 جنيه للشراء، 17.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى 19.97 جنيه للشراء و20.14 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 50.55 جنيه للشراء 50.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 للشراء، 4.16

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الاستثمار العربى

سجل سعر الدولار 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع ببنك الاستثمار العربى

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب ، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفقا قويا من العملات الأجنبية فى ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ، واستثمارات الأجانب.

ومن المعروف أم البنوك المصرية بإتاحة اسعار بيع وشراء جميع العملات الاجنبية الرئيسة ( الدولار-اليورو-الاستيرليني- الفرنك ) إضافة للعملات العربية ( الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الاماراتي والريال القطري).

أسعار العملات الأجنبية ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك الإسكندرية 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع ، فيما بلغ اليورو 17.34 جنيه و17.54 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.93 جنيه و20.14 جنيه للشراء والبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.23 جنيه و4.25 جنيه للشراء والبيع .

وبلغ سعر الريال السعودى 4.22 جنيه ، 4.27 جنيه .