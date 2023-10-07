أسعار العملات اليوم السبت 7-10-2023 مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار العملات اليوم السبت 7-10-2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، ويستعرض موقع جريدة “المال” تقريرًا تفصيليا عن سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي والدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.41 جنيه للشراء، و 32.52 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.41 جنيه للشراء، و 37.54 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.73 جنيه للشراء، و 100.07 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.49 جنيه للشراء، و 99.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.82 جنيه للشراء، و 99.77 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.01 جنيه للشراء، و 37.55 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.01 جنيه للشراء، و 37.56 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.12 جنيه للشراء، و 37.58 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.13 جنيه للشراء، و 34.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.13 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.13 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.23 جنيه للشراء، و 32.55 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.24 جنيه للشراء، و 32.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.