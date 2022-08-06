أسعار العملات اليوم السبت 6-8-2022 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 6-8-2022 مقابل الجنيه المصري، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، ويقدم موقع “جريدة المال” أسعار صرف العملات بالبنوك وماكينات الصراف الآلي، ويستعرض التقرير التالي: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار: 19.07 جنيه للشراء، و 19.15 للبيع.

سعر اليورو: 19.41 جنيه للشراء، و 19.50 للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني: 23.05 جنيه للشراء، و 23.15 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي: 62.15 جنيه للشراء، و 62.49 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 للبيع.

سعر الريال السعودي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 للبيع

البنك الأهلي القطري: 19.09 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

عملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 للبيع.

بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.38 جنيه للشراء، و19.53 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.90 جنيه للشراء، و 23.28 للبيع.

سعر بنك مصر: 22.90 جنيه للشراء، و 23.28 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 23.15 جنيه للشراء، و 23.33 للبيع.

سعر الصرف بالبنك التجاري الدولي: 23.04 جنيه للشراء، 23.37 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 59.82 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.92 جنيه للشراء، و 62.40 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 59.36 جنيه للشراء، و 62.45 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 60.24 جنيه للشراء، و 62.48 للبيع.

عملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 للبيع.

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي القطري: 5.18 جنيه للشراء، و 5.21 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و 5.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.06 جنيه للشراء، 5.09 للبيع.

بنك مصر: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.03 جنيه للشراء، و 5.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.