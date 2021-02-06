أسعار العملات اليوم السبت 6-2-2021 في مصر

تواصل سلة أسعار العملات العربية والأجنبية مسيرة استقرارها لليوم الثاني على التوالي، لتأتي عند نفس مستويات الخميس الماضي، مقابل الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية؛ نتيجة لعطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

أسعار العملات داخل القطاع المصرفى في البنك المركزى

استقرت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 51.73 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، كما سجل سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

كما استقرت عند 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.31 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

فيما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات الأسبوعية، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليصل متوسط، السعر طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

العملات الأجنبية

سعر اليورو في البنوك المصرية

فيما وصل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرية، ليصل متوسط السعر عند 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بحسب سعر البنك المركزي المصري.

ووصل سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري وصل السعر إلى 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مرتفعة من مستوى 18.91 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في للبنوك نحو 21.52 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وجاء سعر العملة الإنجليزية عند 21.27 جنيه لدى المصرف العربي الدولي، في حين بلغ أدنى مستوى له 21.09 جنيه لدى بنك عوده، وعرض البنك الأهلي سعر العملة الإنجليزية عند 21.38 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

على الجانب الآخر، جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.165 جنيه للشراء، و4.192 جنيه للبيع، استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه، ليسجل في البنك الأهلي المصري- أكبر البنوك بالسوق المصرية من حيث الأصول- نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

فيما يخص أقل سعر للريال السعودي، جاء عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، في حين بلغ أعلى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى 5 بنوك؛ وهي: المشرق، بلوم، المصرف العربي الدولي، HSBC، QNB.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

حافظ الدرهم الإماراتي علي سعره مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات الخميس الماضي في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية.

وفيما يخص متوسط السعر لعملة الإمارات العربية المتحدة التعاملات في البنوك المصرية، بتعاملات الخميس الماضي، فقد بقي مستقرًّا عند 4.165 جنيه للشراء، و4.192 جنيه للبيع.