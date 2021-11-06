أسعار العملات اليوم السبت 6-11-2021 في مصر

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات المصرفية اليوم داخل كثير من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي المصري، كما يحرص الموقع الإلكتروني “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.12 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات تداول شبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدولار أما الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وأظهر التقرير الصباحي للمال وصول اليورو الأوروبي 18.01 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع، وكما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك مصر

يقدم بنك مصر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.01 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.