أسعار العملات اليوم السبت 4-11-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المحلية المصرية حفاظها على مستويات شراء وبيع أسعار اليوم السبت 4-11-2023، بصورة جماعية أمام نظيرهم الجنيه المصري ، على نفس المستويات المعلنة أول أمس الخميس، وذلك نتيجة للعطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري في أيام الجمعة والسبت ، لتعرض المال نيوز مسحًا تفصيليًا لسعر صرف ال 6 عملات الرئيسية في مصر داخل أبرز البنوك في السوق الرسمية وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك العربية والأجنبية والإسلامية والمصرية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.84 جنيه للشراء، و 32.95 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.67 جنيه للشراء، و 37.80 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.81 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع،وفقًا لأخر تحديث على المواقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على المواقع الرسمي للبنوك على أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.49 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.60 جنيه للشراء، و32.92 للبيع.

بنك مصر: 32.49 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

بنك سايب: 32.60 جنيه للشراء، و32.97 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على المواقع الرسمي للبنوك على أسعار العملات.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.32 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

بنك سايب 37.45 جنيه للشراء، و37.82 للبيع.

بنك مصر: 37.32 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.44 جنيه للشراء، و37.75 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على المواقع الرسمي للبنوك على أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك سايب : 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على المواقع الرسمي للبنوك على أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.87 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

بنك سايب: 95.77 جنيه للشراء، و100.18 للبيع.

بنك مصر: 99.54 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.17 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على المواقع الرسمي للبنوك على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على المواقع الرسمي للبنوك على أسعار العملات.