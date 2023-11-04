أسعار العملات اليوم السبت 4-11-2023 مقابل الجنيه

سجلت أسعار اليوم السبت 4-11-2023، مقابل الجنيه المصري، في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية استقرار لثلاث عملات أجنبية وثلاث عربية، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.84 جنيه للشراء، و 32.95 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.67 جنيه للشراء، و 37.80 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.81 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.49 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.65 جنيه للشراء، و32.81 للبيع.

بنك مصر: 32.49 جنيه للشراء، و32.90 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.58 جنيه للشراء، و33.02 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.32 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.44 جنيه للشراء، و37.74 للبيع.

بنك مصر: 37.32 جنيه للشراء، و37.71 للبيع.

المصرف المتحد: 37.26 جنيه للشراء، و37.83 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.87 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.86 للبيع.

بنك مصر: 99.54 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 99.77 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.