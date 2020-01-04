أسعار العملات اليوم السبت 4-1-2020 في مصر

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 4-1-2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.06 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 21.11 جنيه للشراء و 21.35 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.29 جنيها

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.06 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 21.11 جنيه للشراء و 21.35 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.3 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيها و4.29 جنيها

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 6.091 جنيه للبيع ببنك القاهرة ، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.05 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.86 جنيه للشراء و 21.14 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الاماراتي 4.35 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.25 جنيها و4.29 جنيها .

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك التجاري ، كما بلغ سعر اليورو 17.76 جنيه للشراء و 17.92 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.91 جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.25 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيها و4.29 جنيها .

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.96 جنيه للشراء و 18.06 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 21.11 جنيه للشراء و 21.35 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.5 جنيه للشراء و 53.4 جنيه وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيها و4.29 جنيها .

متوسط أسعار العملات فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الخميس ، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.05 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.96 جنيه للشراء.21.11 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.6 جنيه للشراء و 53.03 جنيه للبيع لدى البنك المركزي ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.26 جنيها و4.28 جنيها .