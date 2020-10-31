أسعار العملات اليوم السبت 31-10-2020 في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 وتستعرض “المال” فى التقرير التالى تلك الأسعار في بداية تعاملات عدد من البنوك التي تعمل في السوق المحلية المصرية.

سعر العملات في البنك المركزي المصري

شهدت العملات الأجنبية الرسمية داخل البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات يوم الأربعاء الماضي، مسجلًا 15.647 جنيه للشراء و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.638 جنيه للشراء و15.772 جنيه للبيع. أسعار العملات الأجنبية

وانخفض سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه بنهاية التعاملات، ليسجل 18.498 جنيه للشراء و18.653 جنيه للبيع، مقابل 18.545 جنيه للشراء و18.711 جنيه للبيع.

وزاد سعر الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه ختام تعاملات الأربعاء مسجلًا 4.172 جنيه للشراء و4.206 جنيه للبيع، مقابل 4.169 جنيه للشراء و4.205 جنيه للبيع الأحد.

وصعد سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية تعاملات الأربعاء، ليسجل 4.259 جنيه للشراء و4.295 جنيه للبيع، مقابل 4.257 جنيه للشراء و4.294 جنيه للبيع.

أسعار العملات في الصرافة

شهدت العملات الأجنبية داخل شركة مصر للصرافة ارتفاعًا طفيفًا عن تعاملات الأربعاء ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.638 جنيه للشراء و15.772 جنيه للبيع، وانخفض سعر اليورو الرسمي أمام الجنيه بنهاية التعاملات، ليسجل 18.47 جنيه للشراء و 18.64 جنيه للبيع، مقابل 18.545 جنيه للشراء و18.711 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملة السعودية أمام الجنيه بختام تعاملات أمس مسجلًا 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.169 جنيه للشراء و4.205 جنيه للبيع، وصعد سعر شراء الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات، ليسجل 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، مقابل 4.257 جنيه للشراء و4.294 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص أكبر بنك حكومي في مصر بلغ سعر تداول سعر الدولار عند مستوى 15.46 جنيه للشراء، 15.64 جنيه للبيع.

وعلى جانب سعر صرف اليورو الأوروبي في البنك الاهلي المصري 18.45 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وصل الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في أكبر بنك حكومي مصرى إلى 4.09 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ببنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

وقال البنك إن سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع.

وعلى مستوى سعر صرف الجنيه الاسترليني في بنك مصر بلغ 20.38 جنيه للشراء 21.67 جنيه للبيع.

وأعلن بنك مصر اليوم وصول العملة السعودي إلى مستوى 4.09 للشراء 4.20 للبيع.

والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في بنك CIB

وعلى مستوى الدولار الأمريكي داخل أكبر بنك تجاري في مصر بلغ خلال تداولات اليوم 15.65 جنيه للشراء، 15.75 للبيع بالبنك التجارى الدولى.

وقال أكبر بنك خاص في مصر البنك التجاري الدولي، إن سعر اليورو بلغ 18.45 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.08 للشراء، 4.20 جنيه للبيع.