أسعار العملات اليوم السبت 30-7-2022 بماكينات الصراف الآلي

واصلت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، استقرارها عند معدلاتها الأخيرة منذ انتهاء التعاملات اليومية بالبنوك الخميس، وبداية العطلة الأسبوعية يوميّ الجمعة والسبت، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا يوميًا عن متوسط سعر الصرف للعملات الأجنبية والعربية، بحسب أحدث تقرير من البنك المركزي المصري، وما توضحه البنوك المختلفة، بالإضافة إلى بعض شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي بعدد من البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

استقر متوسط سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، عند 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 19.11 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.87 جنيه للشراء، و22.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 61.45 جنيه للشراء، و61.79 للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

تباينت أسعار الدولار اليوم في 5 بنوك، إذ بلغ في البنك التجاري الدولي 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر عند 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

وحقق الدولار في البنك الأهلي المصري، سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

وبلغ في البنك الأهلي القطري سعر الدولار الأمريكي 18.89 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو في بنك مصر، 4 قروش ووصل إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، حسب التحديث الأخير للبنك مساء الجمعة على موقعه الإلكتروني.

وفي البنك الأهلي القطري سجل اليورو سعر 19.13 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، فوصل اليورو إلى سعر 19.10 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر سعر 19.10 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

ووصلت عملة الإتحاد الأوروبي، في البنك التجاري الدولي، إلى سعر 19.14 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية

هبط سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إلى 22.78 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع إلى 23.20 جنيه، حسب التحديث الأخير للبنك مساء الجمعة على موقعه الإلكتروني.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك بلوم مصر سعر 22.85 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي القطري، 22.87 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.

حقق الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري، سعر 22.86 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الجنيه الإسترليني 22.9 جنيه للشراء، و23.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

في بنك مصر، وصل الريال السعودي إلى سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر، بلغ سعر الريال السعودي 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

أما في البنك الأهلي القطري، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

وأظهرت الأسعار في ماكينات الصراف الآلي، وصول سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني إلى 5.08 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.12 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

في بنك بلوم مصر، كان سعر الدرهم الإماراتي، 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، و61.81 جنيه للبيع، حسب ماكينات الصراف الآلي.

ارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 59.33 جنيه للشراء، و61.78 جنيه للبيع ببنك مصر.

وفي بنك بلوم مصر سجل سعر عملة الكويت 61.46 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم

وفي البنك الأهلي القطري وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.77 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، فحقق الدينار الكويتي سعر 59.20 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.