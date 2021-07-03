أسعار العملات اليوم السبت 3-7-2021 في البنوك المصرية

حققت أسعار العملات اليوم السبت، 3-7-2021، استقراراً داخل شبكة فروع البنوك المحلية، الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك لاعتبار يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة المال عبر التقرير التالي أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات في بنك مصر

بدأ سعر الدولار الأمريكي على استقرار مقابل الجنيه المصري، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما يتداول سعر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، ويعرض الاسترليني أمام الجنيه عند 21.46 و21.64 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

فيما وصل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، إلى 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، وكذلك بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك الأهلى المصري لليوم الثالث على التوالي، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو أمام العملة المحلية، 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

حقق سعر العملة الإنجليزية مستوى سعريا 21.46 و21.64 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، وشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، مستويات 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي ، ويتداول سعر الدرهم أمام الجنيه، عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. العملات

أسعار العملات في شركات الصرافة

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر العملة الخضراء مقابل نظيرتها المحلية، عند مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما يتداول سعر العملة الأوروبية الموحدة أمام العملة المحلية، عند 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري داخل شركات الصرافة 21.46 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع، فيما شهد سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وكذلك بالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بلغ 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في CIB البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما حقق سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.55 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، ويتداول الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 21.60 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع، وبالنسبة للريال مقابل الجنيه، يتداول عند مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، كذلك، يتداول سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.59 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع، ويعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، ويتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع. العملات

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.51 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع، وحقق سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.54 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، ويتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.1 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كذلك، وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى مستويات 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

استقرت أسعار العملات اليوم بمستهل تعاملاتها أمام الجنيه المصري، المستويات الآتية بفروع البنك العربي الأفريقي؛ كما يعرض سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.52 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما استقرت مسويات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، ليسجل 21.59 جنيه للشراء و21.82 جنيه للبيع، ويعرض سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وعلى مستوى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، سجل 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.