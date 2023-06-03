أسعار العملات اليوم السبت 3-6-2023 أمام الجنيه

أظهر آخر التحديثات على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمي للبنوك العاملة في السوق المحلية، حفاظ أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم السبت 3-6-2023 على نفس الأسعار المعلنة في القطاع المصرفي يوم الخميس الماضي، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي (الجمعة والسبت)، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهى: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، و الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وماكينات الصراف الآلي للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم : 33.04 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.46 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و100.61 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي : 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهر آخر التحديثات على العملة الأمريكية داخل السوق المصرفية على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي : 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ميد بنك : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما أظهرت المواقع الرسمي للبنوك وصول:

سعر اليورو بميد بنك إلى 33.05 جنيه للشراء، و33.41 للبيع.

الشراء والبيع لسعر اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي 33 جنيها، و33.11، على الترتيب.

سعر العملة الأوروبية الموحدة ببنك كريدي أجريكول: 32.89 جنيه للشراء، و 33.20 للبيع.

وصول السعر ببنك الكويت الوطني إلى 32.89 جنيه للشراء، و33.11 للبيع.

وذلك بحسب آخر التحديثات على أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

كما أظهرت شاشات التداولات اللحظية سعر الجنيه الاسترليني داخل البنوك المصرية :

البنك المصري لتنمية الصادرات : 38.34 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

المصرف العربي الدولي : 38.35 جنيه للشراء، و 38.48 للبيع.

بنك بلوم : 38.33 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.

إيجي بنك : 38.25 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى صعيد عملة المملكة العربية السعودية جاءت في أبرز البنوك عند مستويات:

السعر بمصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

السعر بالمصرف العربي الدولي مستوى: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بفروع بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك في آخر تحديثات على العملة الكويتية وصولها داخل:

البنك الأهلي المصري إلى : 99.33 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

داخل المصرف العربي الدولي إلى مستويات : 100.29 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

داخل بنك مصر إلى : 99.33 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

ببنك كريدي أجريكول إلى مستويات: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبلغ سعر العملة الإماراتية في أبرز البنوك على النحو التالي :

السعر بمصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك الأهلي الكويتي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

شراء وبيع العملة الإماراتية ببنك مصر: 8.390 جنيه، و 8.399 جنيه، على التوالي

جاء سعر الدرهم الإماراتي بفروع بنك كريدي أجريكول عند 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

وفق آخر تحديث على أسعار العملات اليوم.